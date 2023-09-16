السعد دان "الحملة الدنيئة" على الإمارات: لا مكان للمصالح اللبنانية العليا في أجندات محور الممانعة

أشار عضو كتلة "اللّقاء الدّيمقراطي" النّائب ​راجي السعد​، إلى "أنّنا كنّا ننتظر من القضاء ال​لبنان​ي أن يتحرّك تلقائيًّا لمساءلة ومحاسبة من يسيء إلى علاقات لبنان مع أشقّائه العرب، وتحديدًا الدّول الخليجيّة و​الإمارات​ بشكل خاص، بعد الحملة المسيئة في الصحيفة الصفراء ضدّ دولة قدّمت للبنان الكثير على كلّ الأصعدة، وتحتضن عشرات آلاف اللّبنانيّين الّذين يساهمون في نهضتها وفي دعم بلدهم لبنان أيضًا".

ولفت، في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، إلى أنّه "يبدو كالعادة أنّ أجندات ​محور الممانعة​ لا مكان فيها للمصالح اللّبنانيّة العليا". وأعرب عن إدانته وشجبه "هذه الحملة الدّنيئة"، مطالبًا القضاء بـ"التّحرّك الفوري لمحاسبة القائمين بها ومن خلفهم"، ومؤكّدًا "تضامننا الكامل مع الإمارات قيادةً وشعبًا".