شكرا لقرائتكم خبر عن بولندا تحظر دخول السيارات المسجلة في روسيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وارسو - رويترز

أعلن وزير الداخلية البولندي ماريوش كامينسكي أن بلاده ستحظر دخول سيارات الركاب المسجلة في روسيا اعتباراً من الأحد.

ونقلت وكالة الأنباء البولندية الرسمية عن كامينسكي قوله في مؤتمر صحفي بمدينة تيريسبول على الحدود مع روسيا البيضاء: «سيُطبق هذا الحظر على الحدود البولندية اعتباراً من الأحد، وسيدخل حيز التنفيذ عند منتصف هذه الليلة».

وتحظر بولندا دخول الشاحنات المسجلة في روسيا إلى أراضيها.

وأضاف كامينسكي: «هذا عنصر آخر من العقوبات المفروضة على روسيا ومواطنيها فيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا، لأن الدولة الروسية تشكل اليوم تهديداً للأمن الدولي». وذكر كامينسكي أن القرار اتخذ بعد نشر المبادئ التوجيهية للمفوضية الأوروبية في الثامن من سبتمبر/ أيلول الجاري بشأن حظر دخول السيارات المسجلة في روسيا إلى دول الاتحاد الأوروبي.