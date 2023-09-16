شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: أعظم قادة العالم كانوا ثمانينيين لكن بايدن غير كفء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن - أ ف ب

انتقد المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب، الرئيس الحالي جو بايدن، مؤكداً أنه «ليس متقدّماً جداً في السن» بما يحول دون سعيه للفوز بولاية رئاسية ثانية، لكن مشكلته الأكبر هي أنه «غير كفء».

وجاءت تصريحات ترامب خلال مقابلة أجرتها معه شبكة «ان بي سي» ستبث الأحد، في خضم سجال دائر في الولايات المتحدة حول شيخوخة الطبقة السياسية، وهو عامل رئيسي في انتخابات 2024. ففي موعد الاستحقاق سيكون عمر بايدن ناهز 82 عاماً، فيما سيكون ترامب في ال78 من عمره.

وقال ترامب في المقابلة: «بعض من أعظم قادة العالم كانوا ثمانينيين»، مضيفاً «بالمناسبة لست قريباً من بلوغ سن الثمانين».

وتابع: «بايدن ليس متقدماً جداً في السنّ، لكني أعتقد أنه غير كفء، وهذه مشكلة أكبر».

ويعد عمر بايدن عائقاً رئيسياً أمامه، رغم الجهود التي يبذلها البيت الأبيض للتسويق لنجاحاته الاقتصادية والاجتماعية والدبلوماسية. وبات الرئيس يسير بحذر شديد ويتلعثم في الكلام، وبما أنه دائماً تحت الأضواء، فما من مفر.

وفي المقابلة قال ترامب، إن عمره لا يسبب له قلقاً، مشيراً إلى أنّ والديه عاشا حياة مديدة. وتابع: «وراثياً، إنه أمر جيّد».

وتشير الاستطلاعات إلى خشية أكبر في صفوف الأمريكيين حيال سنّ بايدن على الرغم من ضآلة الفارق العمري بين الرجلين.

وأظهر استطلاع أن 75% من المستطلعين يشككون في قدرة الرئيس الديمقراطي على الاضطلاع بمهام المنصب لولاية ثانية.

وكان ترامب لدى انتهاء ولايته ثاني أكبر رئيس أمريكي سناً (رونالد ريغان كان بلغ 77 عاماً لدى انتهاء ولايته)، وهو ما يشكّل تحدياً لقطب العقارات الذي يواظب على تسمية الرئيس الحالي ب«جو النعسان». وفي حال فوزه بالرئاسة في انتخابات 2024 سيكون ترامب لدى انتهاء ولايته بلغ 82 عاماً.

وفي آخر فحص طبي خضع له بايدن في فبراير/ شباط الماضي، وصفه طبيبه بأنه يتمتع «بالحيوية» و«صحته جيّدة». مع ذلك، يواصل سنّه شغل الناخبين في بلد يمنح أهمية بالغة للشباب.