شكرا لقرائتكم خبر أنظار اليمنيين تتجه نحو جهود الوساطة السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تتجه أنظار اليمنيين نحو نتائج الجولة الجديدة من مفاوضات السلام وجهود الوساطة التي تقودها كل من السعودية وسلطنة عمان بشأن الدفع بمسار المفاوضات اليمنية نحو هدنة دائمة، ووقف الاقتتال وصرف المرتبات وفتح المطارات.

وتأتي هذه التطورات بعد أن وجهت المملكة دعوة لوفد من صنعاء لاستكمال اللقاءات والنقاشات بناء على مبادرة الرياض التي أعلنت في مارس 2021.

وحظت جهود الوساطة السعودية العمانية بترحيب عربي ودولي، وأشاد مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان في تصريح تلفزيوني بدور السعودية لإحياء مفاوضات السلام باليمن، مشيرا إلى أن زيارة وفد الحوثيين للرياض تطور مهم لإنهاء الحرب.

وكان البيت الأبيض رحب في وقت سابق بزيارة أول وفد رسمي من جماعة الحوثي للسعودية، وأكدت واشنطن دعمها الدبلوماسي لجهود السلام الحالية بالتنسيق مع الأطراف اليمنية والأمم المتحدة.

ودعا أطراف الصراع في اليمن لوضع نهاية للحرب، مشيدا بقيادة السعودية للمبادرة الحالية بدعوة وفد الحوثيين لاستكمال محادثات السلام اليمنية، وشكر البيت الأبيض قيادة سلطنة عمان على دورها المهم في محادثات السلام اليمنية كما رحبت الحكومة اليمنية بجهود المملكة وسلطنة عمان في الدفع مفاوضات السلام في اليمن، والمساعي الأممية، والدولية الهادفة لدفع ميليشيات الحوثي نحو التعاطي الجاد مع دعوات السلام، وتخفيف المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني.

وجددت الحكومة «استمرار نهجها المنفتح على كافة المبادرات الرامية إلى إحلال السلام العادل والشامل، وفقا للمرجعيات الثلاث، وبما يضمن إنهاء الانقلاب، واستعادة مؤسسات الدولة، والأمن والاستقرار والتنمية في اليمن»، حسب ما نشرته وكالة «سبأ» الرسمية.

وكانت الخارجية السعودية أعلنت، أنه «امتدادا للمبادرة السعودية التي أعلنت في مارس 2021 م، واستكمالا للقاءات والنقاشات التي أجراها الفريق السعودي برئاسة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد آل جابر وبمشاركة من الأشقاء في سلطنة عمان في صنعاء خلال الفترة من 17 إلى 22 رمضان 1444هـ الموافق 8 إلى 13 أبريل 2023 م، واستمرارا لجهود المملكة وسلطنة عمان للتوصل لوقف إطلاق نار دائم وشامل في اليمن والتوصل لحل سياسي مستدام ومقبول من كافة الأطراف اليمنية، فقد وجهت المملكة دعوة لوفد من صنعاء لزيارة المملكة لاستكمال هذه اللقاءات والنقاشات».

من جهة أخرى، قالت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين «إن أكثر من 31 ألف يمني، نزحوا خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري»، وأضافت في تقرير لها، أنها تتبعت نزوح 5690 أسرة يمثلون (31,424 فردا) نزحوا من 20 محافظة مختلفة واستقروا في 10 محافظات، خلال الفترة من 1 يناير إلى 31 أغسطس 2023م.

وجاء ذلك في تقريرها لحالة النزوح خلال أغسطس الماضي.

النازحون اليمنيون في أغسطس:

355 أسرة

1693 فردا

1233 فردا نزحوا للمرة الأولى

460 فردا للمرة الثانية

٪44 نزحوا

من الحديدة

٪27 نزحوا من تعز

٪10 من مأرب وأبين

مشاهدات يمنية: