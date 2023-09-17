شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بالشيوخ: قرارات الرئيس السيسى تؤكد انحيازه للبسطاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد النائب عيسى الشريف عضو مجلس الشيوخ، بقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال زيارته لمحافظة بني سويف اليوم، والتي تضمنت إقرار زيادات في أجور العاملين بالدولة والمعاشات وقرارات لصالح دعم الفئات الأكثر احتياجا.

وأكد الدكتور عيسي الشريف، أن قرارات الرئيس السيسي بزيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لكافة العاملين بالدولة، وزيادة الحد الأدنى للدخل ليصبح "4" آلاف جنيه، بدلا من "3500" جنيه، ورفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة "25%"، وزيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، بنسبة "15%"، وبإجمالى "5" ملايين أسرة، ومضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، بإجمالى "11" مليون مواطن، وسرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، فضلاً عن إطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك الزراعي المصري، قبل أول يناير 2022، وإعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024، ستساهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين والعمل على تحسين أوضاع المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.

مؤكدا ان تلك القرارات تؤكد انحياز الرئيس للبسطاء ودعم الفئات الأكثر احتياجا.