قيادة الجيش اللبناني نعت العميد الطيار المتقاعد جرجي طانيوس شهوان

نعت ​قيادة الجيش اللبناني​- مديريّة التّوجيه، "العميد الطيّار المتقاعد جرجي طانيوس شهوان، الّذي توفي بتاريخ 16/9/2023.

في ما يلي نبذة عن حياته:

- من مواليد من مواليد: 25/1/1946- بعبدا.

- تطوّع في الجيش بتاريخ 18/10/1965، ورقّي إلى رتبة ملازم بتاريخ 1/12/1968، ثم تدرّج في التّرقية حتّى رتبة عميد اعتبارًا من 1/7/1994.

- حائز أوسمة عدّة وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته مرّات عدّة.

- تابع دورات دراسيّة عدّة في الدّاخل والخارج.

- متأهّل وله ولدان".

وذكرت أنّ "الجثمان يُنقل بتاريخ 18/9/2023 السّاعة 10:00 من المستشفى العسكري المركزي إلى كاتدرائية مار جرجس المارونية- وسط بيروت، حيث يُقام المأتم بالتّاريخ ذاته السّاعة 14:30، ويوارى الثّرى في مدافن العائلة أدما- كفرياسين.

تُقبل التّعازي قبل الدّفن ابتداءً من السّاعة 11:00 وبتاريخَي 19 و20/9/2023 ابتداءً من السّاعة 11:00 ولغاية السّاعة 18:00، في صالون الكاتدرائية المذكورة، أو عبر الاتصال بزوجته لودي على رقم الهاتف: 911921/ 03".