قيادة الجيش اللبناني نعت العميد الطيار المتقاعد جرجي طانيوس شهوان

نعت قيادة الجيش اللبناني- مديريّة التّوجيه، "العميد الطيّار المتقاعد جرجي طانيوس شهوان، الّذي توفي بتاريخ 16/9/2023.
في ما يلي نبذة عن حياته:
- من مواليد من مواليد: 25/1/1946- بعبدا.
- تطوّع في الجيش بتاريخ 18/10/1965، ورقّي إلى رتبة ملازم بتاريخ 1/12/1968، ثم تدرّج في التّرقية حتّى رتبة عميد اعتبارًا من 1/7/1994.
- حائز أوسمة عدّة وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته مرّات عدّة.
- تابع دورات دراسيّة عدّة في الدّاخل والخارج.
- متأهّل وله ولدان".
وذكرت أنّ "الجثمان يُنقل بتاريخ 18/9/2023 السّاعة 10:00 من المستشفى العسكري المركزي إلى كاتدرائية مار جرجس المارونية- وسط بيروت، حيث يُقام المأتم بالتّاريخ ذاته السّاعة 14:30، ويوارى الثّرى في مدافن العائلة أدما- كفرياسين.
تُقبل التّعازي قبل الدّفن ابتداءً من السّاعة 11:00 وبتاريخَي 19 و20/9/2023 ابتداءً من السّاعة 11:00 ولغاية السّاعة 18:00، في صالون الكاتدرائية المذكورة، أو عبر الاتصال بزوجته لودي على رقم الهاتف: 911921/ 03".
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