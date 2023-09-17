شكوك بفعالية دعم كوريا الشمالية لروسيا بالأسلحة

أدى استمرار القتال بين روسيا وأوكرانيا إلى البحث عن المزيد من التعزيزات وإمدادات الأسلحة، حيث تعتمد أوكرانيا على الدعم الغربي بشكل تام، بينما تذهب روسيا لكوريا الشمالية، وفي ذلك ذكر ضابط عسكري أمريكي كبير لدى وصوله إلى النرويج لحضور اجتماعات الناتو، أن كوريا الشمالية قد تكون قادرة على تعزيز إمدادات روسيا من ذخائر المدفعية للحرب في أوكرانيا، لكن من غير المرجح أن يحدث ذلك فرقا كبيرا.

قذائف مدفعية

وقال الجنرال في الجيش الأمريكي مارك ميلي، رئيس هيئة الأركان المشتركة، إن الاجتماع الأخير في روسيا بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون والرئيس الروسي فلاديمير بوتين من المحتمل أن يدفع كوريا الشمالية إلى تقديم قذائف مدفعية من عيار 152 ملم تعود إلى الحقبة السوفيتية إلى موسكو. لكنه قال إنه لم يتضح بعد عددهم أو متى.

وأضاف ميلي للصحفيين المسافرين معه «هل سيكون هناك فرق كبير؟ أنا متشكك في ذلك». وتابع أنه «على الرغم من أنه لا يريد التقليل من أهمية المساعدات المتعلقة بالأسلحة، إلا أنه يشك في أنها ستكون حاسمة».

وتوقعت حكومات وخبراء أجانب أن يقوم كيم على الأرجح بتزويد روسيا بالذخيرة مقابل الحصول على أسلحة أو تكنولوجيا متقدمة من روسيا.

دعم أوكرانيا

ويجتمع ميلي ورؤساء الدفاع الآخرون من دول الناتو في منطقة هولمينكولين للتزلج على حافة أوسلو خلال الأيام القليلة المقبلة لمناقشة دعم أوكرانيا وقضايا الدفاع الإقليمية الأخرى. ومن هناك، سيحضر ميلي الاجتماع الشهري لمجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية في ألمانيا يوم الثلاثاء. وهذه المجموعة، بقيادة وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، هي المنتدى الدولي الرئيسي لحشد الدعم العسكري لأوكرانيا. وتأتي اجتماعات الناتو في الوقت الذي تحرز فيه القوات الأوكرانية تقدمًا بطيئًا في اختراق خطوط القتال الروسية في هجوم مضاد لم يتحرك بالسرعة أو كما كان مأمولًا في البداية. ويمارس زعماء كييف ضغوطًا من أجل الحصول على جولة جديدة من الأسلحة المتقدمة، بما في ذلك الصواريخ الأطول مدى.

وقال الأدميرال الهولندي روب باور، رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلسي، في الاجتماعات إن التاريخ سيُظهر أن «أوكرانيا قد حولت الحرب الحديثة وهي تمضي قدمًا كل يوم».

الأسلحة والمعدات

وقال ميلي إن هناك حاجة مستمرة لمزيد من الأسلحة والمعدات في أوكرانيا، وإن الحلفاء والشركاء سيناقشون كيفية معالجة ذلك. وقال إنه يعتقد أنه لا يزال هناك دعم واسع النطاق من الحزبين في الولايات المتحدة والكونغرس الأمريكي لهذه المساعدات.

لكن المشرعين الأمريكيين منقسمون بشكل متزايد بشأن تقديم مساعدة إضافية لأوكرانيا مع دخول الحرب عامها الثاني.

واقترح الرئيس جو بايدن حزمة بقيمة 13.1 مليار دولار إضافية من المساعدات العسكرية و8.5 مليارات دولار للدعم الإنساني. ويضغط الجمهوريون المحافظون من أجل تخفيضات واسعة النطاق في الإنفاق الفيدرالي، ويتطلع بعض المتحالفين مع الرئيس السابق دونالد ترمب على وجه التحديد إلى وقف الأموال عن أوكرانيا.

وستكون هذه القضية موضوعًا رئيسيًا في واشنطن في الأسبوع المقبل عندما يزور الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي البيت الأبيض.

دفاع الناتو

وفي النرويج، سيتابع وزراء دفاع الناتو اجتماعهم يوم السبت بتجمع أصغر يوم الأحد يضم نحو عشرة من القادة العسكريين من الغرب ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ، والذي قال ميلي إنه سيركز على الدروس المستفادة من حرب أوكرانيا وكيف يمكن تطبيقها على الحرب في المحيط الهادئ. وتعتبر الولايات المتحدة الصين التحدي الرئيسي لأمنها القومي، وتزايدت التوترات بين البلدين مع استمرار بكين في التوسع العسكري العدواني في المنطقة. وخلال العام الماضي، كثفت الصين أنشطتها العسكرية حول تايوان، فأرسلت سفنا حربية وطائرات حربية بشكل شبه يومي. وتدعي الصين أن الجزيرة التي تتمتع بالحكم الذاتي تابعة لها، وهناك مخاوف مستمرة من أن بكين تستعد لاستخدام القوة لمحاولة السيطرة على تايوان.