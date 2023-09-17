إعصار لي .. أمواج ضخمة وتيارات تهدد الحياة

لا يزال الإعصار «لي» ينتج رياحًا بقوة الإعصار، وقد تم تخفيض تصنيفه إلى عاصفة ما بعد الاستوائية مع اقترابه من نوفا سكوتيا، وعلى الرغم من أن «لي» الآن في مرحلة ما بعد الاستوائية، إلا أن العاصفة تظل قوية لأنها تنتج أمواجًا ضخمة وتيارات ساحقة تهدد الحياة ورياحًا قوية وأمطارًا واسعة النطاق في نيو إنجلاند ونوفا سكوتيا ونيو برونزويك.

وتشير البيانات المستقاة من طائرة إعصار هنتر التابعة للقوات الجوية إلى أن الحد الأقصى للرياح المستدامة يظل بالقرب من 80 ميلاً في الساعة مع هبوب أعلى في مركز «لي»، ومن المتوقع أن يكون «لي» عند قوة الإعصار أو أقل بقليل عندما يصل إلى نوفا سكوتيا.

تأثير الأمواج

وتؤثر الأمواج الناتجة عن «لي» على جزر فيرجن الأمريكية، وبورتوريكو، وهيسبانيولا، وجزر تركس وكايكوس، وجزر البهاما، وبرمودا، والساحل الشرقي للولايات المتحدة وكندا الأطلسية، ومن المحتمل أن تسبب أمواجًا تهدد الحياة وتمزق الظروف الحالية.

وتم تعيين تنبيهات تيارات التمزق على درجة عالية من الخطورة من نيو إنجلاند على طول الطريق إلى فلوريدا، حيث سيشهد ساحل المحيط الأطلسي بأكمله في أمريكا تيارات تهدد الحياة، ومن المتوقع أن ينتج «لي» كميات من الأمطار تتراوح من 1 إلى 4 بوصات فوق أقصى شرق ماساتشوستس وشرق ماين وغرب نوفا سكوتيا ونيو برونزويك.

ترك الموانئ

وقام الصيادون بإزالة مصائدهم من المياه، وقام السكان بنقل مئات القوارب إلى الشاطئ، تاركين بعض الموانئ تبدو وكأنها مدن أشباح.

ومن المتوقع أن يصل عرض العاصفة إلى أكثر من 400 ميل (640 كيلومترًا) مع رياح بقوة العاصفة الاستوائية عندما تصل إلى الأرض، مما يثير مخاوف من انقطاع التيار الكهربائي في ولاية ماين، الولاية الأكثر كثافة بالغابات في البلاد، حيث تكون الأرض والأشجار مشبعة بأمطار الصيف الغزيرة.