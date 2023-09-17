رئيس وزراء اليونان: تغير المناخ عدو جديد ونحن في نوع من الحرب في زمن السلم

أكّد رئيس الوزراء ​اليونان​ي ​كيرياكوس ميتسوتاكيس​، أنّ "اليونان شهدت أخطر ​الحرائق​ و​الفيضانات​ في تاريخها" خلال الصّيف، مشيرًا إلى "أنّنا في نوع من الحرب في زمن السّلم" جرّاء تغير المناخ.

وأعلن، خلال خطاب سنوي بمناسبة بدء العام الدّراسي، تعزيز دور الجيش لمواجهة عواقب الكوارث الطبيعية، ومضاعفة الاحتياطي الخاص بالكوارث الطبيعية ليصل إلى 600 مليون يورو اعتبارًا من عام 2024، موضحًا أنّ التّمويل سيؤمَّن من خلال زيادة ضريبة شغل الفنادق الفاخرة. وأعلن أنّ "ما فقدناه كدولة ومواطنين، سنعيد بناءه معًا"، واصفًا تغيّر المناخ بأنّه "عدو جديد".

وكانت قد اجتاحت حرائق مدمّرة اليونان في تمّوز ثمّ في نهاية آب الماضيَين، وأتت على أكثر من 150 ألف هكتار، ثمّ شهدت البلاد الأسبوع الماضي فيضانات خلّفت بحسب مصادر الشّرطة 17 قتيلًا في ثيساليا، حيث إحدى أهمّ المناطق الزّراعيّة.