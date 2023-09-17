عضو في المجلس الشرعي الإسلامي: دريان توصل إلى حل الخلاف بين مولوي وعثمان

أعلن عضو "​المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى​" الشّيخ فايز سيف، في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، أنّ "مفتي الجمهوريّة الشّيخ ​عبد اللطيف دريان​ تدخّل على خطّ الخلاف بين وزير الدّاخليّة والبلديّات في حكومة تصريف الأعمال ​بسام مولوي​ والمدير العام لقوى الأمن الدّاخلي اللّواء ​عماد عثمان​"، مشيرًا إلى أنّ "المفتي دريان توصّل إلى حلّ الخلاف القائم، ومن المفترَض أن يزور مولوي دريان صباح يوم الإثنين المقبل، على أن يزوره عثمان بعده، والعمل جارٍ على عقد لقاء نهائي بين الجانبين برعاية دريان".

وكانت قد ذكرت صحيفة "الشّرق الأوسط"، عن "تفجّر الخلاف بين مولوي وعثمان على نطاق واسع، على أثر تسريب معلومات من الدّاخليّة، تفيد بأنّ مولوي أعطى الإذن بملاحقة عثمان في جميع القضايا المرفوعة ضدّه أمام القضاءَين العدلي والعسكري".