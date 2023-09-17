لم تتمكن بعد الشريحة الكبيرة من الناس ان تفصل بين المفهوم الارضي والمفهوم السماوي للجاه والمسؤولية.
واضطر المسيح الى التوضيح مجددا ان هذا المفهوم معكوس كليا، فالنفوذ والمسؤولية على الارض تعني تقييد الآخرين والتحكم بهم فيكونوا الى حد ما "آلهة". اما المسؤول في السماء فيكون في خدمة المحبة والناس، ويتخذ المسيح مثاله الاعلى.
وها نحن نطلب كل يوم ان نكون الى جانب الله في ملكوته، وعلينا ان نسمعه يسألنا: هل تعلمون ما تطلبون؟ وان ندرك ان طلبنا صعب ويختلف عما نتصوره، وعندها فقط يمكن ان نقرر ما نريد؟!...
كانت هذه تفاصيل خبر الجاه المعكوس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.