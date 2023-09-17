طلعوا عليا إني شغال في «المخابرات البريطانية» .. عمرو أديب يوجه رسائل نارية

الشارقة - اميمة ياسر -

قال الإعلامي عمرو أديب: "آن الأوان استثمار العقول داخل وخارج مصر، نمتلك كوادر تقود اقتصاديات في أمريكا وأوروبا والخليج يجب الاستفادة منها".

وأشار خلال برنامج “الحكاية” المذاع على قناة “ام بي سي مصر”:"لقيت تصريحات لوزارة التموين عن توفير حلاوة المولد بأسعار مناسبة في المجمعات، حلاوة مولد إيه؟ هذا البلد يجب أن يتقشف خلاص فيه مظاهر كتير العالم كله تخلص منها، بص لليونان وتركيا مفيش المظاهر دي، البلد محتاجة كل قرش، رجع لي الأرز تاني في البطاقة التموينية إنما حلاوة مولد إيه؟".

ولفت: "يجب إعادة الهيكلة والنظر إلى الأمور بشكل مختلف لأننا لا نستطيع أن نمضي بنفس الوتيرة والإيقاع، وحاليًّا في الكهربا عندنا مشكلة ومش قادرين نخليها ولا نشغلها بنسبة 100%، طيب الـ2.5 مليون فدان اللي الريس بيقول عليهم إننا هنزرعهم بكام وهنستمر فيها والتكلفة كام؟ طيب فيه احتياجات يومية تانية هنجيبهم منين؟ محتاجين عملة أجنبية 9 مليارات دولار محتاجين نوفرهم كل شهر علشان نجيب بيهم حاجات من الخارج هنوفرهم إزاي ومنين؟".

وتابع: "الحزمة اللي عملها الرئيس السيسي اليوم محاولة من الدولة علشان تسند الناس، وده آخر حاجة قدروا يعملوها وده السقف اللي واصلين له لدعم المصريين".

طلعوا عليا إني شغال في «المخابرات البريطانية»

وقال أديب : اللي يقول حاجة يقولها ويترد عليه وسخر عمرو أديب من اشاعات أطلقها عليه البعض بأنه هرب ويعمل لدى المخابرات البريطانية .