شكرا لقرائتكم خبر عن كلوب يفاجئ محمد صلاح بهذا التصريح - تعرف على التفاصيل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قاد الدولي المصري محمد صلاح، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، الريدز ثلاثة أهداف مقابل هدف في المواجهة التي جمعتهما اليوم على ملعب مولينيو، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالى 2024.

وأثنى الألماني يورجن كلوب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، على النجم المصري، بعد قيادة الريدز للفوز على نظيره وولفرهامبتون بصناعته 3 أهداف لفريقه.

وقال كلوب، في تصريحات عقب اللقاء: "أداء صلاح؟ الشوط الأول لم يكن رائعًا لكن بالشوط الثاني، كان مثاليًا إنه لاعب اللحظات الحاسمة، ما قدمه كان مذهلًا بحق، صلاح موجود دائما عندما نحتاج إليه وظهر مثل البقية بالشوط الثاني لذا كل شيء بخير".

وواصل: "كان من الواضح أننا لم نكن جاهزين للشوط الأول، لكن لا يجب نسيان بأن وولفز قدم أداء جيد جدًا، شاهدتم كيف كان يتجاوز نيتو المدافعين، ولم نكن مركزين، وأنا أعرف لاعبي منذ وقت طويل، فهم عندما يمكنهم الأداء يفعلون ذلك لكن بالشوط الأول لم نتمكن من اللعب".

ويحتل ليفربول المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 13 نقطة.