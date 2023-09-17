شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكيون من بينهم.. مقتل 14 في تحطم طائرة شمال البرازيل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن رئيس بلدية محلي، أن طائرة تحطمت في ولاية الأمازون في شمال البرازيل، مما أسفر عن مقتل 14 شخصا.

وقع الحادث في إقليم بارسيلوس على بعد نحو 400 كيلومتر من مدينة ماناوس عاصمة الولاية.

حوادث تحطم الطائرات في البرازيل

وأكد إدسون دي باولا رودريجز رئيس بلدية بارسيلوس تحطم طائرة متوسطة الحجم.

وذكر إن 12 سائحا كانوا على متن الطائرة إضافة إلى طيار ومساعد طيار وقتلوا جميعا في الحادث.

وأشارت بعض وسائل الإعلام البرازيلية، أن مواطنين أمريكيين من بين القتلى.

حوادث تحطم الطائرات

كانت أعلنت إدارة الإطفاء في ساو باولو بالبرازيل، قبل فترة عن ثاني تحطم طائرة في البلاد خلال ثلاثة أيام.

وجاء بعد اصطدامها بطائرة رش زراعية في منطقة ريفية بمنطقة ريجيسترو البرازيلية.

وتسبب حينها في مصرع قائد الطائرة البالغ من العمر 70 عامًا، نيلتون سيزار سيلفا روميرو.