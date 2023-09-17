وقفة تضامنية تركية مع اللاجئين السوريين

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- بواسطة أيمن الوشواش - تعتزم منظمة «أوزغور دير» التركية تنظيم فعالية تضامنية مع اللاجئين السوريين للتعبير عن مناهضة التعصب والعنصرية بحقهم، وهو ما أثار حفيظة ساسة يمينيين أتراك يعبرون علنا عن رفضهم للأجانب في المجتمع التركي. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعتزم منظمة «أوزغور دير» التركية تنظيم فعالية تضامنية مع اللاجئين السوريين للتعبير عن مناهضة التعصب والعنصرية بحقهم، وهو ما أثار حفيظة ساسة يمينيين أتراك يعبرون علنا عن رفضهم للأجانب في المجتمع التركي. ويقول الناشط الحقوقي السوري - التركي طه الغازي، «إنه مع بداية العام تنامت مظاهر الكراهية والتمييز العنصري ضد اللاجئين السوريين في تركيا، وإبان فترة الانتخابات الرئاسية والتشريعية بات منحى خطاب الكراهية لدى ساسة من أحزاب المعارضة التركية يأخذ مسارا متصاعدا». وأثارت دعوة المنظمة التركية لهذه الفعالية حفيظة زعيم «حزب النصر» اليميني أوميت أوزداغ.

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