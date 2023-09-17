شكرا لقرائتكم خبر المعارك تشتد.. والبرهان يبحث عن حلول في أوغندا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما تتواصل المعارك بمحيط القيادة العامة للقوات المسلحة وسط الخرطوم، توجه رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان إلى أوغندا في جولة خارجية جديدة، لإجراء محادثات مع الرئيس يوري موسيفيني «حول العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك».

وغادر البرهان من مطار مدينة بورتسودان شرق البلاد التي انتقل إليها الشهر الماضي بعدما ظل في مقر القيادة العامة للجيش خلال الشهور الـ4 الأولى من الحرب.

ومنذ اندلاع المعارك في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو المعروف بـ»حميدتي»، في 15 أبريل الماضي، قُتل نحو 7500 شخص، ومن المرجح أن تكون الأعداد الفعلية أعلى بكثير، بينما اضطر نحو 5 ملايين شخص إلى ترك منازلهم والنزوح داخل السودان أو العبور إلى دول الجوار خاصة مصر وتشاد.

وهذه سادس زيارة يقوم بها البرهان إلى الخارج منذ أواخر أغسطس الماضي، إذ بدأ جولاته بزيارة مصر نهاية الشهر الماضي، أعقبتها زيارات إلى جنوب السودان وقطر وإريتريا وتركيا.

وأفاد شهود عيان بأن دوي الاشتباكات سمع مجددا وسط الخرطوم وتحديدا بمحيط القيادة العامة للقوات المسلحة، بعدما توقفت قبل حوالي أسبوعين، وقال سكان في الخرطوم لوكالة فرانس برس، إن «قوات الدعم السريع تقصف بمدفعية ثقيلة القيادة العامة للقوات المسلحة».

وأكد سكان أنهم «شاهدوا طائرات مقاتلة وطائرات مسيرة تقصف ضاحية أم درمان» شمال العاصمة السودانية.

ومنذ بدء الاشتباكات، لم يحقق أي من الطرفين تقدما ميدانيا مهما على حساب الآخر، وتسيطر قوات الدعم على أحياء سكنية في العاصمة، ويلجأ الجيش في مواجهتها إلى سلاح الطيران والقصف المدفعي.

وأفاد شهود في الآونة الأخيرة بأن القصف الجوي يزداد حدة، ومعه حصيلة الضحايا المدنيين، مع محاولة الجيش استعادة مواقع في العاصمة.

حصيلة الحرب بالسودان