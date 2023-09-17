شكرا لقرائتكم خبر سقوط 7 دواعش في الأنبار ونينوى بالعراق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية إلقاء القبض على 7 متهمين بالإرهاب في محافظتي الأنبار ونينوى.

ونقلت «شبكة أخبار العراق» عن بيان للمديرية قوله «إنه بعمليات منفصلة واستنادا إلى معلومات استخبارية دقيقة لشعب قيادات الفرق العاشرة والخامسة عشرة والسادسة عشرة التابعة لمديرية الاستخبارات العسكرية وبالتعاون مع القوات البرية المتواجدة في قواطع المسؤولية، تم نصب كمائن محكمة في سيطرتي الصقور والموظفين وقريتي أبو كدور والبوير ومنطقة الجدعة وحي الشفاء، أسفرت عن إلقاء القبض على 7 متهمين بالإرهاب وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، في قضائي الموصل والفلوجة وإحدى مناطق غربي نينوى».

وأضاف البيان «إنه تم تسليمهم إلى جهات الطلب، بعد إكمال الإجراءات اللازمة بحقهم».

وكانت قيادة شرطة محافظة ميسان العراقية، أعلنت قبل يومين إلقاء القبض على 6 مطلوبين وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب.

وقالت القيادة العراقية «إن قوات الأمن ألقت القبض على 6 من المطلوبين للقضاء، وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب».