فرنسا تتوقع انتخاب رئيس لبناني قريبا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توقع المبعوث الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان، أن تشهد الفترة المقبلة انتخاب رئيس لبناني جديد.

وناقش لودريان مع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي نتيجة المحادثات واللقاءات التي جرت في بيروت على مدى 3 أيام.

وأشار مجلس الوزراء إلى أن الجانبين أكدا خلال الاتصال، أن نتائج المحادثات إيجابية، وتؤكد قرب انتخاب رئيس جديد للجمهورية.

وكان لودريان استهل زياراته فى بيروت، الثلاثاء الماضي، بلقاء مع ميقاتي في السراي الكبير مقر الحكومة اللبنانية، ثم أجرى لقاء مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه برى.