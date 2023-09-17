شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع الجوي الروسي يعلن تدمير طائرتين مسيرتين أوكرانيتين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، إن منظومات الدفاع الجوي الروسية دمرت طائرتين مسيرتين أطلقتهما أوكرانيا قبالة الساحل الغربي لشبه جزيرة القرم.

وضمت روسيا شبه جزيرة القرم من أوكرانيا في 2014 في خطوة قوبلت بتنديد عالمي واسع النطاق.

روسيا وأوكرانيا

ولم تذكر الوزارة إن كان ذلك أسفر عن أضرار أو إصابات، ولم يتسن التحقق من التقرير على نحو مستقل.

يذكر أنه من المقرر تخصيص أكثر من نصف إجمالي الإنفاق في الموازنة الأوكرانية المخطط لها العام المقبل، إلى قطاع الدفاع لتمويل المجهود الحربي ضد روسيا التي بدأت غزوًا واسع النطاق في فبراير 2022.

الحرب الروسية الأوكرانية

وقال رئيس الوزراء، دينيس شميهال: "ينصب التركيز الرئيسي لمشروع الموازنة على الدفاع والأمن في بلادنا".

وكتب على تطبيق تيليجرام: "سيكون هناك المزيد من الأسلحة والمعدات.. والمزيد من الطائرات المسيرة والذخيرة والصواريخ".

وقال وزير المالية سيرجي مارتشنكو، إنه يأمل استمرار الدعم المالي الغربي لبلاده.