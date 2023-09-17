شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال يضرب إقليم بابوا الغربية شرقي إندونيسيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء الإندونيسية، أن زلزال متوسط بلغت شدته 5 درجات على مقياس ريختر ضرب إقليم بابوا الغربية شرقي إندونيسيا.

وأشارت إلى أنه لم ترد على الفور تقارير بشأن أضرار أو إصابات.

الزلازل في إندونيسيا

وبينت أن الزلزال وقع في الساعة 17:04 من صباح اليوم الأحد بالتوقيت المحلي (2117 من مساء السبت بتوقيت جرينتش).

ووقع على بعد 84 كيلومترا شمال شرق مقاطعة تامبراو، وعلى عمق 10 كيلومترات.

ولفتت الوكالة إلى أنه ليس من المحتمل أن يتسبب الزلزال في حدوث أمواج مد عاتية (تسونامي).

زلزال شرقي إندونيسيا

وقبل أيام قليلة ضرب زلزال بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر شرقي إندونيسيا مساء الاثنين.

وذكرت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء أن الزلزال ضرب إقليم مالوكو أوتارا دون التسبب في أمواج مد عاتية (تسونامي).

وكان مركز الزلزال على عمق 152 كيلومترًا، ولم ترد على الفور حينها أنباء عن وقوع ضحايا أو خسائر مادية.