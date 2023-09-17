الأمين العام للناتو: تهيأوا لحرب طويلة الأمد في أوكرانيا

استبعد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي"الناتو" ينس ستولتنبرغ، أن تكون هناك نهاية سريعة للحرب الأوكرانية.

واكد ستولتنبرغ في مقابلة مع مجموعة "فونكه" الإعلامية الألمانية "ان معظم الحروب تستمر لفترة أطول من المتوقع عندما تبدأ للمرة الأولى"، محذرا "لذلك علينا أن نهيئ أنفسنا لحرب طويلة الأمد في أوكرانيا".

واضاف ستولتنبرغ "نتمنى جميعا تحقيق سلام سريع"، مردفا "لكن في الوقت نفسه علينا أن ندرك: إذا توقف الرئيس زيلينسكي والأوكرانيون عن القتال سوف تختفي أوكرانيا من الوجود".

وتابع "أما إذا ألقى الرئيس بوتين وروسيا السلاح، عندها نحصل على السلام".

وبشأن طموحات أوكرانيا للانضمام إلى الحلف، لفت ستولتنبرغ إلى أنه "ليس هناك شك في أن أوكرانيا ستصبح في نهاية المطاف عضوا في الناتو".

أضاف أن كييف "اقتربت أكثر من حلف شمال الأطلسي" خلال قمة الحلف في تموز.

وأكد ستولتنبرغ أنه "عندما تنتهي هذه الحرب سنكون بحاجة إلى ضمانات أمنية لأوكرانيا، وإلا فإن التاريخ قد يعيد نفسه".