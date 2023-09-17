الدفاع الروسية: تدمير سبع طائرات مسيّرة أوكرانية في أجواء موسكو وشبه جزيرة القرم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن دفاعاتها الجوية أسقطت طائرة مسيّرة أوكرانية كانت تحلق في أجواء منطقة موسكو وست طائرات أخريات كانت متجهة نحو شبه جزيرة القرم.

وكشفت انه تم اعتراض طائرة مسيّرة عند الساعة 1,45 صباحا فوق منطقة استرينسكي التابعة لموسكو.

من جهته أفاد رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين أنه "وفق المعلومات الأولية، لم تقع أضرار أو يسقط ضحايا في موقع سقوط الحطام".

أضاف سوبيانين أن "خبراء خدمات الطوارئ يعملون في مكان الحادث".

كما دمّرت الدفاعات الجوية الروسية طائرتان مسيّرتان أوكرانيتان عند الساعة 1,15 صباحا بتوقيت موسكو فوق الساحل الغربي للقرم، وبعد 30 دقيقة جرى تدمير أربع طائرات أخريات فوق السواحل الشرقية والشمالية الغربية لشبه الجزيرة.