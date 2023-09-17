اعلن حاكم ولاية أمازوناس ويلسون ليما، مقتل 14 شخصا في تحطم طائرة في منطقة الأمازون البرازيلية قرب بلدة بارسيلوس الشمالية التي تعد جاذبا سياحيا شهيرا.
وأعلن الحاكم أن 12 راكبا وطاقم الطائرة المكون من شخصين قتلوا في الحادث.
وأكدت تقارير إعلامية برازيلية عدم وجود ناجين في حادث تحطم الطائرة، لكن المسؤولين الرسميين لم يردوا بشكل فوري على طلبات للحصول على مزيد من التفاصيل.
ووفق ما ورد فإن الطائرة كانت متجهة من عاصمة الولاية ماناوس إلى بارسيلوس في رحلة تستغرق قرابة 90 دقيقة.
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