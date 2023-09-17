في صحف اليوم: الحكومة تواجه أزمة بعد نفاد أموال السحب الخاص من صندوق النقد

اعتبرت صحيفة "الشرق الاوسط" بأن حكومة تصريف الأعمال في لبنان، برئاسة نجيب ميقاتي، تواجه أزمة جديدة مع نفاد أموال صندوق النقد الدولي التي صرفها مجلس الوزراء، بعد رفض حاكم مصرف لبنان بالإنابة، وسيم منصوري، تحويل الأموال لتغطية نفقات رئيسية للحكومة إذا لم يتوفّر الغطاء القانوني له.

وقد حذّر خبراء من أن الدولة "ستصبح عاجزة عن دفع رواتب القطاع العام، وستصبح أمام خيارين؛ إما مواجهة الناس في الشارع، أو الخضوع لشروط صندوق النقد والبدء بالإصلاحات".

وقد بررت وزارة المال اللبنانية صرف أموال صندوق النقد لضرورات حتّمتها حاجة الدولة لها. وقد أوضح مصدر مسؤول في وزارة المال لـ"الشرق الأوسط"، أن «كل ما صرفته الوزارة من أموال السحب الخاص موثّق بالمستندات، وقد قدمتها لدعم أدوية السرطان والأمراض المستعصية والمزمنة وغسيل الكلى، وشراء القمح، ثمّ دعم كهرباء لبنان، وشراء المحروقات، وبعدها تسديد قروض مستحقّة للبنك الدولي، وغيرها"، مشيراً إلى أن "المبلغ المتبقّي يقارب 70 مليون دولار أميركي".