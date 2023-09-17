الأمن الإيراني: إحباط محاولة تنفيذ هجوم مسلح على تجمع غير قانوني

اعلنت السلطات الامنية الايرانية انها قبضت على مجموعة إرهابية دخلت البلاد عبر إقليم كردستان العراق وكانت بصدد إطلاق النار على تجمع غير قانوني أقيم في مدينة سقز.
وذكرت وكالة "مهر" للأنباء، أنه "تزامنا مع الذكرى السنوية لاندلاع الاحتجاجات وأعمال الشغب في إيران، اعتقلت السلطات الأمنية أفراد عصابة تابعة لزمر إرهابية دخلت البلاد عبر إقليم كردستان العراق وكانت بصدد إطلاق النار صوب تجمع غير قانوني أقيم اليوم في مدينة سقز".
وحسب "مهر"، فقد جرى ضبط 3 بنادق كلاشينكوف ومسدس وبندقية صيد ومجموعتين من الزي العسكري وعدد من الاسلحة البيضاء من هذه العصابة التي تتالف من 4 أفراد.
واوضحت وكالة مهر"، أن "استخدام عناصر العصابة للزي العسكري لقوات الجمهورية الإسلامية الايرانية، يكشف أنهم قد أعدوا سيناريو لإطلاق النار على التجمعات وإلصاق هذا العمل الإجرامي بحافظي الأمن في البلاد".
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