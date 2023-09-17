شكرا لقرائتكم خبر عن أوكرانيا تدمر مستودعًا للنفط جنوب غرب روسيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دمرت طائرة مسيرة أوكرانية مستودعا للنفط في جنوب غرب روسيا في وقت مبكر اليوم الأحد.

وقال حاكم محلي إن هذا أدى إلى اشتعال حريق في صهريج للوقود وتم إخماده في وقت لاحق.

وذكر أندريه كليتشكوف حاكم منطقة أوريول على تطبيق تيليجرام "لا توجد إصابات، جميع خدمات الطوارئ تعمل على أرض المنشأة".

الحرب الروسية الأوكرانية

كانت أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن منظومات الدفاع الجوي الروسية دمرت طائرتين مسيرتين أطلقتهما أوكرانيا قبالة الساحل الغربي لشبه جزيرة القرم.

وضمت روسيا شبه جزيرة القرم من أوكرانيا في 2014 في خطوة قوبلت بتنديد عالمي واسع النطاق.

على الجانب الآخر يذكر أنه من المقرر تخصيص أكثر من نصف إجمالي الإنفاق في الموازنة الأوكرانية المخطط لها العام المقبل، إلى قطاع الدفاع لتمويل المجهود الحربي ضد روسيا التي بدأت غزوًا واسع النطاق في فبراير 2022.

تداعيات حرب روسيا وأوكرانيا

وقال رئيس الوزراء، دينيس شميهال: "ينصب التركيز الرئيسي لمشروع الموازنة على الدفاع والأمن في بلادنا".

وكتب على تطبيق تيليجرام: "سيكون هناك المزيد من الأسلحة والمعدات.. والمزيد من الطائرات المسيرة والذخيرة والصواريخ".

وقال وزير المالية سيرجي مارتشنكو، إنه يأمل استمرار الدعم المالي الغربي لبلاده.