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زلزال بقوة 5 درجات يضرب شرقي إندونيسيا

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Ahmed Maher 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 _ واس

ضرب زلزال بلغت قوته 5 درجات على مقياس ريختر إقليم بابوا الغربية شرقي اندونيسيا اليوم.

وذكرت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء الإندونيسية أن الزلزال وقع في الساعة 17:04 من صباح اليوم الأحد بالتوقيت المحلي (2117 من مساء السبت بتوقيت جرينتش ) وعلى بعد 84 كيلومترا شمال شرق مقاطعة تامبراو ، وعلى عمق 10 كيلومترات.

ولم ترد على الفور أنباء تفيد بوقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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