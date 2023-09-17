غروسي دان استبعاد إيران عددا من كبار مفتشي الأمم المتحدة العاملين في البلاد

دانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، استبعاد إيران عددا من كبار مفتشي الأمم المتحدة العاملين في البلاد.

واكد رئيس وكالة الطاقة الذرية رافائيل غروسي، في بيان، إن إيران استبعدت عددا من مفتشينا في خطوة "غير مسبوقة".

وأضاف غروسي: "رغم أن هذا الإجراء مسموح به رسميا بموجب اتفاق الضمانات لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، فإن طهران طبقته بطريقة تؤثر بشكل مباشر في قدرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على إجراء عمليات التفتيش في البلاد بشكل فعال".

وتابع: "أدين بشدة هذا الإجراء الأحادي الجانب غير المتناسب وغير المسبوق الذي يؤثر في التخطيط والإدارة لأنشطة التحقق التي تقوم بها الوكالة في إيران من ناحية، ويتعارض صراحة مع التعاون الذي ينبغي أن يكون قائما مع طهران من ناحية أخرى".

وشدد على أن "القرار المؤسف للغاية الذي اتخذته إيران هو خطوة أخرى في الاتجاه الخاطئ ويشكل ضربة غير ضرورية للعلاقة المتوترة بالفعل بين الوكالة وإيران في تنفيذ اتفاق الضمانات لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية".