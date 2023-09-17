جابر: المدرسة الرسمية هي المنطلق لبناء جيل جديد ذو رؤية وطنية

أكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ناصر جابر، خلال حفل تخريج طلاب مدرسة شوكين الرسمية ا"لسعي الجدي والنية الحقيقية في اعادة التعليم الرسمي الى موقعه الرائد كما كان دوما ولا سيما في ظل الظروف التي يعيشها الوطن والمواطن على حد سواء وهذا الامر ينطلق من ايماننا بأن المدرسة الرسمية هي المنطلق لبناء جيل جديد ذو رؤية وطنية تنهض بلبنان موحدا بعد خروجه من جزر المدارس الطائفية والمذهبية".

وشدد على ان "القطاع التربوي لا بد له أن يتلازم مع توفير حياة لا ئقة للمعلم وتأمين البناء المدرسي الحديث وهو أمر موجود في منطقتنا بفضل جهود رئيس مجلس النواب نبيه نبيه بري وليس من الخطأ التفكير والعمل ضمن الامكان بعقلية القطاع الخاص للتمكن من منافسته وهذا ما نلمسه في مدرسة شوكين الرسمية على كافة المستويات".