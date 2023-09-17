"النشرة": جولة تفقدية للمراقبين الدوليين للخط الأزرق في القطاع الشرقي من جنوب لبنان

افاد مراسل "النشرة" في حاصبيا بأنه "تزامنا مع حالة الاستنفار التي اعلنتها القوات الإسرائيلية على طول حدودها الشمالية مع لبنان يقوم فريق من مراقبي الأمم المتحدة بجولة تفقدية للخط الأزرق في القطاع الشرقي من جنوب لبنان مستقلا مروحية تابعة لليونيفيل وتنفذ منذ حوالي نصف ساعه طلعات استكشافية على علو منخفض فوق المحور الممتد من تلال العديسة وحتى محور الماري الغجر العباسية وصولا حتى المنحدرات الغربية لجبل الشيخ خراج بلدة شبعا ويتزامن ذلك مع حركة ناشطة لدوريات الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل على طول هذا الخط لمراقبة الوضع تحسبا لأي طارىء".

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