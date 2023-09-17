شكرا لقرائتكم خبر عن حزب "الاجتماعى الحر": قرارات الرئيس السيسى داعمة للمواطن وتوفر حياة كريمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصفت المستشارة عصمت الميرغني مؤسس ورئيسة الحزب الاجتماعي الحر، قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال افتتاح مشروعات بمحافظة بني سويف، وتضمنت إقرار زيادات في أجور العاملين بالدولة والمعاشات وقرارات لصالح دعم الفئات الأكثر احتياجا، بالقرارات الداعمة للمواطن المصري بشكل مباشر.

وأضافت "الميرغني" تضمنت قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى تستكمل مسيرة البناء والتنمية وتوفر حياة كريمة للمواطنين، كما أنها تصب في العدالة الاجتماعية، مشددة علي أن هذه القرارات تؤكد انحياز الرئيس السيسى للبسطاء من المصريين.

وأشارت إلي أن قرارات الرئيس السيسي أسعدت الملايين من المصريين، مضيفًا: "حزمة الإجراءات التي أعلن عنها الرئيس السيسي تسهم في مساعدة المواطنين على تحمل الأعباء المعيشية، وتؤكد أن الرئيس السيسي يشعر بمعاناة المواطنين".

وأوضحت أن قرارات الرئيس السيسى شملت حزمة حماية اجتماعية تمثلت في زيادة علاوة غلاء المعيشة الإستثنائية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب المعاشات لتصبح 600 جنيهاً بدلاً من 300 جنيهاً وإطلاق مبادرة لتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين وإعفاء المتعثرين من سداد أقساط مشروعات التعمير والتنمية الزراعية وكذلك ورفع الحد الأدنى لأجور موظفي الدرجة السادسة لــ 4000 جنيهاً بدلاً من 3500 جنيهاً ، و زيادة معاشات تكافل وكرامة بنسبة 15% بجانب رفع حد الإعفاء الضريبي للعاملين بالجهاز الإداري للدولة بنسبة 25% ، وتطبيق زيادة بدل التكنولوجيا للصحفيين المقيدين بالنقابة.