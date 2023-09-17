أتراك يعتدون على سائح كويتي في طرابزون (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يُظهر اعتداء أتراك في مدينة طرابزون التركية على سائح كويتي بعد مشادة كلامية بينه وبين آخرين.

وجاء في بيان مكتب حاكم طرابزون حول الواقعة، اليوم الأحد، أن المتهم بالحادثة تم توقيفه بتهمة الاعتداء على سائح كويتي. وأضاف البيان أنه حدثت مشادة لفظية بين اثنين من الأشخاص بينهم السائح الكويتي وحاول الرجل التدخل اعتقادا منه أن السائح الكويتي يقاوم رجال الشرطة مما استدعى تدخله إلا أن الشرطة التركية أوقفته على الفور.

وتابع البيان أن حالة السائح الكويتي مستقرة ولا يوجد خطر على حياته مشيرًا إلى أن مكتب المحافظ يشرف على متابعة علاجه.

ولم تعلق وزارة خارجية الكويت أو السفارة الكويتية في تركيا على الواقعة حتى الآن.

وحسب الشهود فإن السائح الكويتي تعرض لإصابة بليغة على رأسه أفقدته الوعي بينما كان يسير مع عائلته في ميدان طرابزون.