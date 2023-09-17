بعد قليل.. رابط نتيجة تنسيق الأزهر 2023 والحدود الدنيا للكليات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

تعقد جامعة الأزهر، بعد قليل، مؤتمرا صحفيا لإعلان نتيجة تنسيق القبول بكليات القاهرة والأقاليم للعام الدراسي المقبل، بمقر إدارة الجامعة بمدينة نصر.

ومن المقرر أن تعلن جامعة الأزهر، عن الحدود الدنيا للقبول بكليات القاهرة والأقاليم، وتتيح نتيجة التنسيق عير هذا الرابط: اضغط هنا

واعتمد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، نتيجة الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها (‏العلمي - الأدبي) للعام الدراسي 2022/2023م‎.‎

وبلغت نسبة النجاح للقسم الأدبي للدور الثاني 71.71%، بينما بلغت نسبة النجاح للقسم العلمي في الدور الثاني 67.63%، بنسبة نجاح عامة للدور الثاني للقسمين 70.36%.

وتقدم وكيل الأزهر بالتهنئة لكل الطلاب الناجحين، متمنيا لهم التوفيق في المرحلة الجامعية، كما تقدم بالشكر لكل المشاركين في أعمال امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بدوريها الأول والثاني.​