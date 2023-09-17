في الذكرى المئوية لتأسيس ديزني.. السعودية تطلق عالم باربي

محمد اسماعيل - القاهرة - الرياض - (د ب أ)

أطلق رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية تركي آل الشيخ، الشعار الجديد لموسم الرياض بهوية ابتكارية ورؤية مستدامة.

وتزامنًا مع افتتاح موسم الرياض في نسخته الرابعة؛ تتجه الأنظار صوب العاصمة الرياض التي تستضيف في 28 أكتوبر المقبل، موقعة ملاكمة مثيرة بين بطل العالم للوزن الثقيل تايسون فيوري، والبطل السابق في بطولة القتال النهائي (يو.إف.سي) للوزن الثقيل فرانسيس أنجانو، في مواجهة مُثيرة بينهما تُعد من أغنى المواجهات في التاريخ ، بحسب الصحف السعودية اليوم الاحد.

وستُقام المباراة المنتظرة في حلبة ملاكمة منظمة وفقًا لقواعد الملاكمة القياسية في الرياض، وذلك بعد أن تم التوصل لاتفاق بين كل من "كوينزبيري" و "توب رانك" والشركة المروجة لأنجانو و"جي.آي.إم.آي.كيه فايت"، للدعاية، للشراكة مع موسم الرياض لإقامة الحدث التاريخي الذي تنتظره جماهير الملاكمة حول العالم.

كما أعلن عن عدد من الفعاليات الكبرى الحديثة ذات الطابع العالمي بشكل أوسع من خلال مواقع عدة منها عالم "باربي" لإحياء العلامة التجارية، ولأول مرة في الشرق الأوسط ستستضيف مدينة الرياض قلعة ديزني للاحتفال بالذكرى المئوية لتأسيسها إضافة إلى الفعاليات التفاعلية ضمن محتوى رقمي ومعارض.