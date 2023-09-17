النائب العام الجديد يؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أدى المستشار محمد شوقي عياد، النائب العام الجديد، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد.

وأعرب الرئيس عن تمنياته للنائب العام الجديد بالتوفيق في أداء مهامه والاضطلاع بمسئولياته، في إطارٍ من سيادة القانون والعمل الدؤوب لتمكين المواطنين من حقوقهم وفقاً للدستور والقانون.

وكان أصدر الرئيس السيسي، في شهر أغسطس الماضي، قرارا بتعيين المستشار محمد شوقي عياد، نائبا عاما لمصر، على أن يتولى مهامه رسميًا في 19 من سبتمبر خلفاء للمستشار حمادة الصاوي.

والمستشار محمد شوقي عياد، النائب العام الجديد، ولد يوم 9 مايو عام 1957 في محافظة الغربية، وحصل على درجة الليسانس في الحقوق عام 1979 جامعة المنصورة.

كما عٌين بالنيابة العامة في يونيو 1980 وتولى منصف وكيل النائب العام في 28 سبتمبر 1985 من الفئة الممتازة بنيابات شرق الإسكندرية ونيابة الأموال العامة بالإسكندرية.​