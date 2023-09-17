الجيش: توقيف شخص لإقدامه على إطلاق النار وترويع المواطنين في مدينة جونيه

اعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه، في بيان انه "بتاريخ 17 / 9 / 2023، أوقفت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات في مدينة جونيه المواطن (ج.ح.) لإقدامه على إطلاق النار في الهواء وترويع المواطنين، وضبطت في حوزته سلاحًا حربيًّا نوع كلاشنكوف و16 رمانة يدوية وكمية كبيرة من الذخائر الحربية والأعتدة العسكرية، وأعلامًا حزبية، وسُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص".

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