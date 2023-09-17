شكرا لقرائتكم قصة إضراب عمال تصنيع السيارات في أميركا وخسائر بالمليارات! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أضرب الآلاف من أعضاء اتحاد عمال السيارات رسميًا بعد فشل ثلاث شركات متخصصة بصناعة السيارات في ديترويت للتوصل إلى اتفاق مع النقابة، والتي تمثل حوالي 146 ألف عامل في شركات "فورد" و"جنرال موتورز" و"ستيلانتس"، بحلول الموعد النهائي ليلة الخميس الماضي.

وتعتبر أجور العمال إحدى القضايا الرئيسية المطروحة على الطاولة. واقترحت النقابة زيادة في الأجور بنسبة 40% في الساعة على مدى السنوات الأربع المقبلة، وفقا لتقرير نشرته شبكة "CNBC" الأميركية واطلعت عليه "العربية.نت".

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ويعتبر هذا الإضراب الأول في تاريخ أميركا الذي يشمل الثلاثة الكبار في وقت واحد.

ومساء الخميس، تحدث بايدن هاتفيا مع فين ورؤساء مجموعات رئيسية لصناعة السيارات لمناقشة المفاوضات الدائرة.

يكسب عامل السيارات العادي في الولايات المتحدة الذي يعمل في خط إنتاج التصنيع حوالي 28 دولارًا في الساعة اعتبارًا من أغسطس، وفقًا لبيانات من مكتب إحصاءات العمل. وهذا يزيد بمقدار دولار واحد عن العام السابق.

وتعتمد أجور عمال صناعة السيارات في الشركات "الثلاث الكبار" على نظام متدرج، تم تقديمه في أعقاب أزمة صناعة السيارات عام 2008، حيث تبدأ التعيينات الأحدث بمعدلات أجور أقل من العمال القدامى.

يكسب العمال من الدرجة الأولى (الذين تم تعيينهم في عام 2007 أو قبل ذلك) متوسط 33 دولارًا في الساعة، وفقًا لتقارير لـ "CBS نيوز"، استنادًا إلى ملخصات العقود الخاصة بالشركات الثلاث الكبرى. يكسب العمال من الطبقة الدنيا (الذين تم تعيينهم بعد عام 2007) ما يصل إلى 17 دولارًا في الساعة.

على الصعيد الوطني، انخفض متوسط الدخل الحقيقي لعمال صناعة السيارات في الساعة بنسبة 19.3%منذ عام 2008، وفقا لبحث أجراه معهد السياسة الاقتصادية ذو الميول اليسارية.

كان تقرير قد توقع تأثيرا اقتصاديا كبيرا لهذا الإضراب، وأنه سيبلغ مليارات الدولارات.

وذكرت شركة الاستشارات "أنديرسون إيكونوميك غروب"، أنه في حال توقف نحو 150 ألف عامل من نقابة اتحاد السيارات عن العمل في شركات "جنرال موتورز" و"فورد" و"ستيلانتيس"، فإن ذلك سيؤدي إلى خسارة اقتصادية تزيد على 5 مليارات دولارات بعد 10 أيام.