انت الان تتابع خبر أفضل 5 مشروبات تساعدك في خسارة الوزن تعرّفي إليها والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ورغم أن هذه المشروبات ليست سحرية، ولكنها بالتأكيد يمكن أن تساعدك في رحلتك وتحقيق أهدافك في إنقاص الوزن، حيث ثبت أن المشروبات مثل الشاي الأخضر والمشروبات الغنية بالبروتين تعزز عملية التمثيل الغذائي وتعزز الشبع وتقلل من الجوع، وجميعها تشجع على فقدان الوزن.فيما يلي 5 مشروبات صحية لخسارة الوزن:

1. الشاي الأخضر

غالباً ما يرتبط الشاي الأخضر بالصحة، فهو ليس مليئاً بمضادات الأكسدة المفيدة والعناصر الغذائية القوية الأخرى فحسب، بل إنه أيضاً أحد أكثر المشروبات فعالية لفقدان الوزن، حيث يحتوي الشاي الأخضر على مادة الكافيين، والتي يمكن أن تساعد في تعزيز فقدان الوزن عن طريق زيادة مستويات الطاقة وتحسين الأداء أثناء ممارسة الرياضة.

وقد ثبت أن شرب الشاي الأخضر يقلل من وزن الجسم والدهون في الجسم، حيث وجدت مراجعة لـ 14 دراسة أن الأشخاص الذين شربوا الشاي الأخضر عالي التركيز خلال عدة أسابيع، فقدوا ما متوسطه 0.44 إلى 7.7 رطل، أكثر من أولئك الذين لم يشربوا الشاي الأخضر.

وهذه الفائدة مرتبطة بمحتويات الشاي الأخضر التي تحتوي على كميات عالية من الكاتيكين ومضادات الأكسدة التي قد تزيد من حرق الدهون وتعزز عملية التمثيل الغذائي.

2. شاي الأعشاب

إن شرب كوب من شاي التخلص من السموم العشبي في الصباح يمكن أن يساعد في بدء رحلة فقدان الوزن. يحتوي هذا النوع من الشاي على مزيج من الأعشاب، مثل الهندباء والزنجبيل وجذور عرق السوس، التي تساعد على إزالة السموم من الجسم، وتساعد على إنقاص الوزن، كما يمكن أن يساعد شرب شاي التخلص من السموم العشبي أيضاً في تعزيز عملية التمثيل الغذائي والهضم، مما يجعله خياراً ممتازاً لبدء يومك به.

3- شاي الزنجبيل

يستخدم الزنجبيل بشكل شائع كتابل لإضافة نكهة إلى الأطباق وكعلاج عشبي لعلاج العديد من الأمراض.

وقد أظهرت الدراسات البشرية أن هذا الجذر اللذيذ له تأثير مفيد على فقدان الوزن، حيث وجدت دراسة أن شاي الزنجبيل يساعد على تقليل الشهية وزيادة حرق السعرات الحرارية.

وأشارت إحدى الدراسات، التي أجريت على 10 رجال يعانون من زيادة الوزن، إلى أنه عندما شربوا 2 جرام من مسحوق الزنجبيل المذاب في الماء الساخن مع وجبة الإفطار، شعروا بزيادة الشبع وانخفاض الجوع مقارنة بالأيام التي لم يتناولوا فيها شاي الزنجبيل.

بالإضافة إلى ذلك، أظهرت الدراسة أن شاي الزنجبيل زاد من التأثير الحراري للطعام (عدد السعرات الحرارية اللازمة لهضم وامتصاص الطعام) بمقدار 43 سعرة حرارية.

4- ماء الليمون

يعتبر ماء الليمون طريقة منعشة وصحية لبدء يومك. الليمون غني بفيتامين سي C، والذي يمكن أن يساعد في تعزيز عملية التمثيل الغذائي لديك، كما أنه يحتوي على البكتين، وهو نوع من الألياف التي يمكن تساعد في كبح شهيتك. شرب الماء بالليمون في الصباح يمكن أن يساعد في طرد السموم ويساعد على تجنب عسر الهضم.

5- مشروب خل التفاح

خل التفاح هو عنصر شائع لفقدان الوزن، لأنه يمكن أن يساعد في كبح شهيتك وتعزيز عملية التمثيل الغذائي لديك. شرب خل التفاح الممزوج بالماء والعسل وعصير الليمون في الصباح يمكن أن يساعد على قلوية الجسم وتقليل الانتفاخ.

كما يساعد حمض الأسيتيك الموجود في خل التفاح على تحطيم الدهون والمساعدة في إنقاص الوزن. يمكن أن يساعد أيضاً في تقليل مستويات السكر في الدم، مما قد يمنع الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة السكرية.