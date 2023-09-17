الهلال الأحمر الليبي ينفي حصيلة 11,300 قتيل التي أوردتها الأمم المتحدة في فيضانات درنة

نفى المتحدث باسم الهلال الأحمر الليبي توفيق شكري، أن تكون حصيلة الفيضانات التي ضربت مدينة درنة بشرق البلاد قد بلغت 11,300 قتيل، وفق ما أعلنت الأمم المتحدة السبت نقلا عن الجمعية.

وذكر شكري، في حديث لوكالة "فرانس برس"، أننا "للأمانة نستغرب الزج باسمنا في مثل هذه الاحصاءات ونحن لم نصرّح بهذه الأرقام"، معتبرا أنها "تربك الوضع وخاصة ذوي الناس المفقودين".

بدوره، أكد المتحدث باسم حكومة الوحدة الليبية، أن "لا حصيلة محددة لدينا الآن لأعداد القتلى والمفقودين في درنة، ونحن أجرينا حصرا مبدئيا للأضرار في درنة من خلال صور الأقمار الاصطناعية".

وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية قد أورد أن حصيلة الفيضانات ارتفعت الى 11,300 قتيل و10,100 مفقود، ونسب هذه الأعداد الى الهلال الأحمر الليبي.