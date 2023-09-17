عامل يمزق جسد ابن خاله فى الدقهلية.. ووالدته تكشف التفاصيل

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

مزق عامل جسد ابن خاله الطالب بالصف الثالث الثانوي الأزهري بقرية الضهرية مركز شربين بمحافظة الدقهلية، وذلك لوجود خلافات بينهما.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية تلقى إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد محمد منير العدل، مأمور مركز شرطة شربين، من مستشفى شربين المركزي، بوصول طالب بالصف الثالث الثانوي الأزهري ومقيم قرية الضهرية دائرة المركز مصابا بجرح قطعي شبه نافذ بالظهر وأخر قطعي أسفل الإبط الأيسر وجرح قطعي بفروة الرأس بـ"ادعاء تعدي من آخرين ولا يمكن استجوابه".

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة شربين بقيادة الرائد صلاح عودة، رئيس المباحث، إلى المستشفى وبسؤال والدة المصاب، 39 عاما، ربة منزل، اتهمت ابن عمة المصاب "إ.ص.م.ع"، 17 عاما، عامل، بالتعدى عليه بآلة حادة "سكين" وإحداث إصابته وذلك لحدوث مشادة كلامية على إثر وجود خلافات بين والد المصاب ووالدة المتهم بسبب الميراث.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة شربين من ضبط المتهم بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتخلصه من الأداة المستخدمة فى ارتكاب الجريمة.

حرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة بالواقعة التي باشرت التحقيقات.