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تفاصيل سرقة فيلا بالجيزة: الحرامي تسلق واستولى على الأجهزة الكهربائية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة، مرتكبي واقعة سرقة محتويات فيلا بالجيزة.

تبلغ لمركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة من مالك مصنع ملابس - مقيم بدائرة مركز شرطة أبو النمرس، باكتشافه سرقة الأجهزة الكهربائية- وبعض المتعلقات الأخرى، من داخل الفيلا ملك والده بدائرة المركز.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر، وبمواجهة المتهم، اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق - الدخول من النافذة"، وأرشد عن المسروقات لدى عملائه 3 أشخاص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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