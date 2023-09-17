إصابة 3 مواطنين بـ"الخرطوش" خلال حفل زفاف في المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - جمال محمد:

أصيب 3 أشخاص برش خرطوش في الجسم، أثناء احتفال أحد الأشخاص بإطلاق الأعيرة النارية في الهواء خلال حفل زفاف في إحدى قرى مركز مغاغة، شمالي المنيا.

تلقى اللواء محمد مصطفى مدير أمن المنيا إخطاراً بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، بوجود مصابين بطلق ناري "رش خرطوش" بأحد الأفراح في قرية بني خالد التابعة لمركز مغاغة.

انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وتبين إصابة 3 أشخاص برش خرطوش بالوجه والجسم، وجرى نقلهم للمستشفى المركزي لتلقي العلاج اللازم، وحالتهم مستقرة.

جرى ضبط المتهم والسلاح المستخدم، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.