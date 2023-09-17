شكرا لقرائتكم خبر عن وفد "مصر أكتوبر" بمؤتمر مجلس القبائل والعائلات: ندعم ترشح الرئيس السيسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك وفد من حزب مصر أكتوبر، برئاسة الدكتورة جيهان مديح، رئيس الحزب، في مؤتمر مجلس القبائل والعائلات المصرية، برئاسة الشيخ كامل مطر، تحت عنوان "بناء الوعى والسلم المجتمعى"، وذلك ضمن مبادرة وطن واحد، والمنعقد بنادي المؤسسة بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

وشهدت فعاليات المؤتمر، حضور كل من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والشيخ أسامة الأزهرى مستشار رئيس الجمهورية، وعدد من القيادات والشخصيات العامة بمحافظة القليوبية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وحضور جماهيري كبير حاشد.

وبدأت فعاليات المؤتمر، بعزف السلام الجمهوري لجمهورية مصر العربية، ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم، أعقبه فيلم تسجيلي عن إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ثم كلمة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ورئيس مجلس القبائل والعائلات المصرية الشيخ كامل مطر، والإعلامي مصطفي بكرى، والنائب عصام هلال، الأمين العام المساعد بحزب مستقبل وطن، والنائب عاطف ناصر، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة القليوبية، والدكتور أحمد يوسف أمين عام حزب حماة الوطن بمحافظة القليوبية، والنائب محمد عبد العزيز عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائب فايز أبو حرب، والأنبا مرقص مطران شبرا الخيمة وتوابعها، والنائبة ثناء الطيب، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

ومن جانبه، أكدت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، على أن الجميع يقف صفا واحدا ويعلن دعم ترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، لافتة إلى ضرورة أن يكمل الرئيس السيسى موقفه الوطني ويحقق آمال المصريين جميعا.

وأشار الشيخ كامل مطر، خلال كلمته، إلى أن الشعب المصري عليه أن يدرك أهمية الأمن وضرورة بناء الوعي، وأن لا ينساق خلف الشائعات وأن يقف يدا واحدة مع الرئيس عبدالفتاح السيسي لبناء الوطن.

وفد "مصر أكتوبر" يشارك في مؤتمر مجلس القبائل والعائلات المصرية بحضور وزراء وقيادات أحزاب مصر وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ



لقاء الحزب بالقبائل والعائلات المصرية لقاء الحزب بالقبائل والعائلات المصرية



خلال مشاركة الحزب بمؤتمر القبائل خلال مشاركة الحزب بمؤتمر القبائل



رئيس حزب مصر أكتوبر