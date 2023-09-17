شكرا لقرائتكم خبر عن خطة النواب: نظر التشريعات الخاصة بحزمة قرارات الرئيس السيسي فور عودة البرلمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن حزمة قرارات الحماية الاجتماعية، التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووجه بها الحكومة للتنفيذ، سيتم إرسالها بتشريعات للبرلمان في بداية دور الانعقاد الرابع والتي سيتم إحالتها على الفور.

وأوضح أن الرئيس يحرص على أن يشمل الطبقات الأكثر احتياجا برعايته، مؤكدا أن قراراته بزيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح "600" جنيه، بدلا من"300" جنيه، وزيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح "4" آلاف جنيه، بدلا من "3500" جنيه، ورفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة "25%"، من "36" ألف جنيه، إلى "45" ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام، وزيادة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات، يتوقع بدء المجلس في نظر ومناقشة تلك التشريعات المرتبطة بها بمجرد الانتهاء من انتخابات اللجان النوعية لتنعقد بتشكيلها الجديد وإنهاء القوانين الخاصة بتلك القرارات الاستثنائية.

وأضاف "عمر" أن حزمة القرارات الاستثنائية الصادرة سيتم إنفاقها في إطار موازنة 2023/2024، على أن يتم صرفها بمجرد إقرارها من مجلس النواب والتصديق عليها، مشددا أنها تمثل انتصار مهم للمواطن البسيط والتي تأتي في توقيتها المناسب وسط التضخم الحالي والذي يعد أعلى معدل غير مسبوق جراء الأزمة الاقتصادية العالمية.

يذكر أن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي في زيارته بمحافظة بني سويف شملت الأتي:-

أولا- زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح "600" جنيه، بدلا من"300" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام .

ثانيا- زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح "4" آلاف جنيه، بدلا من "3500" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق.

ثالثا- رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة "25%"، من "36" ألف جنيه، إلى "45" ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام .

رابعا- زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، بنسبة "15%" لأصحاب المعاشات، وبإجمالى "5" ملايين أسرة .

خامسا- مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، بإجمالى "11" مليون مواطن .

سادسا- سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة .

سابعا- قيام البنك الزراعى المصرى، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022 .

ثامنا- إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024