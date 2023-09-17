رئيس بلدية صيدا أعلن انطلاق حملة تنظيف أقنية مياه الأمطار والصرف الصحي

أعلن رئيس بلدية صيدا حازم خضر بديع في بيان، أن "فرق طوارىء البلدية باشرت حملة لتنظيف وتعزيل أقنية تصريف مياه الأمطار والصرف الصحي في مدينة صيدا، كخطوة إستباقية مع قرب هطول الأمطار في فصلي الخريف والشتاء ومنعا لإنسدادها".
وأكد أن "الحملة انطلقت من جسر الأولي عند مدخل صيدا شمالي المدينة وامتدادا لبوليفار رفيق الحريري البحري. وستواصل الفرق بإشراف المراقب أحمد قاسم عملها لتشمل مختلف الشوارع وأحياء المدينة، ومن المرتقب أن تستمر يوميا على مدى نحو شهر".
ولفت إلى أن "صندوق التكافل البلدي لمساعدة بلدية صيدا، ستكون له مساهمة لدعم هذه الحملة وتأمين مستلزمات ضرورية لها، وذلك في ظل ما تواجهه البلدية من صعوبات جراء تداعيات الأزمة المالية في لبنان".
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