البعريني: لن نتراجع عن حقوق عكار وأهمها إعادة تفعيل مطار القليعات

أكد عضو تكتّل "الاعتدال الوطني" النّائب وليد البعريني أنه يضع كل امكانيّاته لصالح وطنه وأهالي عكار "فهو لم يكن يومًا زعيما عليها، بل جاء من بيتٍ اعتاد خدمة الناس والمصلحة العامة".

وأكد البعريني خلال إستقباله وفودًا شعبيّة وبلديّة واختياريّة في مكتبه في المحمرة، أن "الساحة السنّية هي أساس لبنان، وقد ضحّت ولا تزال لأجل الوطن، في حين اهتمّت الطوائف الأخرى بمصالحها الشخصية". وأضاف: "من الواجب اليوم محاولة معالجة المشاكل الداخلية بحكمة، وعلينا الّا نكون جبناء أمام هذا الواقع، بل علينا نحن العكاريين الدفاع عن مصالحنا وحصصنا في هذا البلد، حالنا كحال غيرنا، فجميع الأحزاب تعاملنا معاملة دونية ويمنعون عن أهالي مناطقنا المناصب والمنافع".

وشدد البعريني على "ضرورة توحيد الصف الداخلي، والمطالبة بحقوق الطائفة السنية وحقوق عكار والشمال التي لن نتراجع عنها، وأهمها إعادة تفعيل مطار القليعات، وهو توحيد من شأنه أن يقوّي الجميع، ويوصل الى كل ذي حقٍ حقه".