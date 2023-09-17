فايننشال تايمز: الصحة العالمية "تضغط" على بكين لمعرفة اصل "كوفيد 19"

ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" أن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، حث الصين على تقديم مزيد من المعلومات بخصوص أصول فيروس "كوفيد-19"، موضحا "استعداد المنظمة لإرسال فريق ثان إلى بكين للتحقيق في الأمر".

واوضح تيدروس للصحيفة "نضغط على الصين لمنحنا وصولا كاملا، ونطلب من الدول إثارة الأمر في اجتماعاتهما الثنائية، لحث بكين على التعاون".

وتأتي تصريحات المدير العام لمنظمة الصحة العالمية في وقت تتسابق فيه السلطات الصحية، وشركات الأدوية حول العالم، لتحديث اللقاحات لمكافحة المتحورات الجديدة من فيروس كورونا.

ويضغط غيبريسوس منذ فترة طويلة على الصين لتبادل المعلومات التي لديها بشأن أصول فيروس كوفيد-19، قائلا إن جميع الافتراضات تبقى قائمة، إلى أن تقوم بكين بهذه الخطوة.

وظهر الفيروس للمرة الأولى في مدينة ووهان الصينية في كانون الاول 2019، ويشتبه كثيرون في انتشاره بسوق حيوانات حية قبل انتقاله إلى أنحاء العالم، وتسببه في وفاة قرابة سبعة ملايين شخص.