شكرا لقرائتكم الملياردير راي داليو: هذا الاستثمار الذي أفضله الآن! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - مع تزايد المخاوف بشأن ارتفاع أسعار الفائدة ومستويات التضخم، يقول المستثمر الملياردير، ومؤسس شركة "Bridgewater Associates" راي داليو، إنه يفضل الاحتفاظ بالنقود في الوقت الحالي، وليس السندات.

وقال داليو في القمة العاشرة لمعهد ميلكن آسيا في سنغافورة، يوم الخميس الماضي، عندما سُئل عن كيفية توزيع رأس المال في بيئة الاستثمار الحالية: "لا أريد أن أملك ديونًا، كما تعلمون، مثل السندات وأشياء من هذا القبيل. مؤقتًا، في الوقت الحالي، أعتقد أن النقد جيد، وأسعار الفائدة جيدة.. لا أعتقد أن الأمر سيستمر بهذه الطريقة".

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وتأتي تعليقات داليو في ظل وصول عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 30 يومًا فوق 5% بينما يمكن للمستثمرين الحصول على 4% على شهادات الإيداع وحسابات التوفير ذات العائد المرتفع.

يقول داليو إن الخطأ الأكبر الذي يرتكبه معظم المستثمرين هو "الاعتقاد بأن الأسواق التي كان أداؤها جيدًا هي استثمارات جيدة، وليست أكثر تكلفة".

وحول كيفية توزيع رأس المال، كانت نصيحة داليو التالي: التواجد في الأسواق الصحيحة، والتنويع، والانتباه إلى العواقب المترتبة على الاضطرابات، واختيار فئات الأصول التي تعمل على خلق تكنولوجيات جديدة واستخدامها "بأفضل طريقة ممكنة".

وفيما يتعلق بكيفية معالجة ارتفاع الدين العالمي، أشار مدير صندوق التحوط إلى أنه عندما يمثل الدين حصة كبيرة من اقتصاد بلد ما، فإن الوضع "يميل إلى التفاقم والتسارع.. لأنه يتعين أن تكون أسعار الفائدة مرتفعة بما يكفي لتغطية الديون وليست عالية بحيث لا تضر المدين".

وأوضح أن المشكلة الحقيقية تأتي عندما لا يحتفظ الأفراد أو المستثمرون بالسندات، لأنها تأتي على شكل عرض وطلب، أو ديون أو أصول أخرى.

وحذر داليو من أن المستثمرين سيبيعون سنداتهم إذا لم يتلقوا أسعار فائدة حقيقية مرتفعة بما فيه الكفاية.

"إن الفرق بين العرض والطلب لا يقتصر فقط على حجم السندات الجديدة. موضحا أن الأمر يتعلق بـ "هل تختار بيع السندات؟".

عندما تكون هناك عمليات بيع مكثفة للسندات، تنخفض الأسعار وترتفع العوائد، حيث أن بينهما علاقة عكسية. ونتيجة لهذا فإن تكاليف الاقتراض سوف ترتفع وتؤدي إلى ارتفاع الضغوط التضخمية، الأمر الذي يفرض بالتالي مهمة شاقة على البنوك المركزية.

"عندما ترتفع أسعار الفائدة، يتعين على البنك المركزي بعد ذلك أن يتخذ خيارا: هل يسمح لهم بالارتفاع ويتحملون عواقب ذلك، أو هل يقومون بعد ذلك بطباعة النقود وشراء تلك السندات؟" وأوضح داليو أن ذلك له عواقب تضخمية.

وأكد داليو أن السندات طويلة الأجل ليست استثمارا جيدا.