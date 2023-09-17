شكرا لقرائتكم اختفاء غامض وشائعات تسمم وغيبوبة.. حليف بوتين يظهر في فيديو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - نشر الزعيم الشيشاني رمضان قديروف مقطعي فيديو، الأحد، يبدو فيهما مبتسما ويدعو الناس إلى مزاولة الرياضة، بعد انتشار تقارير مؤخرا عن تدهور صحته.

وتسري تكهنات منذ أشهر بشأن صحة الزعيم الشيشاني البالغ 46 عاما، الحليف الوثيق للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمتهم من قبل منظمات حقوقية بإقامة "نظام استبدادي" في الشيشان.

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ونشرت قناة قديروف على تطبيق تليغرام، مقطعين مصوّرين له، الأحد. وظهر في الأول وهو يمشي في مكان غير محدد مرتديا معطفا في ظل أجواء ماطرة، وقد ارتسمت ابتسامة على وجهه المنتفخ. وفي الثاني، يسمع قديروف وهو يتحدث باللغة الشيشانية، قبل أن يقول بالروسية: "زاولوا الرياضة".

وأرفق الفيديو بتعليق مكتوب جاء فيه: "أنصح بشدة كل من لا يستطيعون التمييز بين الحقيقة والأكاذيب عبر الإنترنت، أن يذهبوا للتنزه وتنشق بعض الهواء النظيف وترتيب أفكارهم.. يمكن للمطر أن يكون منعشا بشكل مذهل".

ولم يتضح متى تمّ تصوير المقطعين القصيرين، لكن نشرهما يأتي بعد تقارير غير مؤكدة بشأن صحة قديروف بلغت في الأيام الأخيرة حد الحديث عن دخوله في غيبوبة.

ويعد قديروف من أبرز حلفاء الرئيس بوتين ومن الداعمين لحربه في أوكرانيا حيث قاتلت تشكيلات شيشانية في الميدان الى جانب الجيش الروسي.

ويحكم قديروف الشيشان، وهي جمهورية روسية ذات غالبية مسلمة في شمال القوقاز، منذ عام 2007، وقُتل العديد من خصومه في ظروف مريبة في السنوات الأخيرة، بما في ذلك خارج روسيا.

ويواجه قديروف اتهامات من المدافعين عن حقوق الإنسان بالقضاء على حرية التعبير والإشراف على عمليات انتقام من معارضيه. وأدرجته الولايات المتحدة في تموز/يوليو 2020 على قائمتها السوداء لمنتهكي حقوق الإنسان.