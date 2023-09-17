انت الان تتابع خبر روسيا تقصف مركزا لإصلاح المدرعات الأوكرانية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وكتب أوليه سينيهوبوف حاكم خاركيف، الواقعة في شمال شرق أوكرانيا، على تطبيق تيليغرام، أن "روسيا استهدفت مبنى منشأة مدنية في خاركييف بأربعة صواريخ من طراز إس300".

وكان عدد سكان خاركيف، ثاني أكبر مدن أوكرانيا، يزيد على 1.4 مليون نسمة قبل الغزو الروسي في فبراير/شباط 2022. وتقع أجزاء من المدينة على بعد أقل من 32 كيلومترا من الحدود الروسية.

